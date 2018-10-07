В Киеве такси Uber врезалось в столб: пассажир в реанимации (видео)
Сегодня, 7 октября, около 3:40 на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховного Совета произошло ДТП. Такси Skoda вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.
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Об этом сообщает Информатор.
Предположительно, водитель такси находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам случайных свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро "Черниговская". Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб. От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а "внутренности" автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг.
Как сообщал УНИАН, 6 октября на Окружной дороге в Киеве в результате ДТП перевернулся микроавтобус.