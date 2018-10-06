На Окружной в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими (фото)
15:45, 06 октября 2018Происшествия
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В результате ДТП перевернулся микроавтобус.
На Окружной в Киеве перевернулся микроавтобус / фото dtp.kiev.ua
На Окружной дороге в Киеве в результате ДТП перевернулся микроавтобус.
В группе dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.
"Опять Окружная, опять перевертыш с пострадавшими. Серьезное ДТП в Киеве возле Обойного рынка", - говорится в сообщении.
Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются. На месте полиция и "скорая".
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 октября, под Киевом произошла смертельная авария с участием маршрутки.
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