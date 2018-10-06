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На Окружной в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими (фото)

15:45, 06 октября 2018
Происшествия
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На Окружной в Киеве перевернулся микроавтобус / фото dtp.kiev.ua

В группе dtp.kiev.ua в Facebook сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

"Опять Окружная, опять перевертыш с пострадавшими. Серьезное ДТП в Киеве возле Обойного рынка", - говорится в сообщении.

Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются. На месте полиция и "скорая".

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 октября, под Киевом произошла смертельная авария с участием маршрутки. 

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Теги: #ДТП#Киев