Кровавая авария в Харькове: Дронов в суде рассказал свою версию событий (фото)

Дронов заявил, что не признает себя виновным с точки зрения стороны обвинения, и извинился перед пострадавшими.

На заседании Киевского районного суда Харькова дал показания обвиняемый в совершении смертельного ДТП на ул. Сумской Геннадий Дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, свою речь обвиняемый начал с извинений перед пострадавшими и родственниками погибших в результате аварии.

«Я прошу меня простить. Мне тяжело об этом говорить и тяжело об этом думать. Перед тем, как давать какие-то пояснения по поводу ДТП, я хочу принести свои искренние, глубочайшие извинения и сожаления пострадавшим и родственникам погибших. Я понимаю, что для каждого из нас это невосполнимая утрата. Никакие мои слова ничего не изменят и не вернут. После случившегося никто не станет прежним», - заявил он.

Дронов также подчеркнул, что не признает себя виновным с точки зрения стороны обвинения.

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Говоря о произошедшем ДТП, Дронов заявил, что, выезжая на перекресток, он видел фары, как потом выяснилось, «Лексуса» Елены Зайцевой, но даже подумать не мог, что девушка летит на такой скорости.

На вопрос защитников стороны пострадавших, готов ли он удовлетворить гражданский иск и выплатить компенсацию, Дронов ответил утвердительно.

После чего адвокат Дронова Сергей Перепелица попросил судью объявить перерыв в заседании для подготовки ряда ходатайств.

Следующее заседание назначено на 9 октября.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.