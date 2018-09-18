Фигурантов жуткого ДТП в Харькове Зайцеву и Дронова пытаются вытащить на свободу

Адвокаты фигурантки кровавого ДТП в Харькове Зайцевой заявили, что "отсутствие надлежащего лечения носит характер пыток".

В Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для участников смертельной аварии на улице Сумской Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 16 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 18 сентября, принял судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас.

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В начале заседания представители подсудимых ходатайствовали о том, чтобы их клиентов отпустили под домашний арест, передает NewsRoom.

Сам Геннадий Дронов заявил, что не собирается скрываться от следствия и предложил отдать правоохранителям свои паспорта. Кроме того, мужчина в очередной раз напомнил о том, что у него больная мать.

"Она не раз просила о свиданиях, но я отказывал, не потому что я не хочу ее видеть, а потому что она в очень плачевном состоянии. Любой из вас может прийти и посмотреть, как она живет", - заявил Дронов.

Адвокаты Зайцевой заявили о том, что их подзащитная нуждается в качественной медицинской помощи, в то время как "содержание ее в СИЗО не обратит трагедию".

"Отсутствие надлежащего лечения носит характер пыток", - сказала представитель обвиняемой Юлия Козырь.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.