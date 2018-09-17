В Киеве таксист влетел в остановку: полиция подозревает его в употреблении наркотиков (фото)

Правоохранители подозревают, что мужчина находился за рулем, вероятно, будучи под действием наркотических веществ.

В Киеве на Оболони водитель такси не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в результате ДТП две женщины получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь.

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«Происшествие случилось около 20 часов вечера в Оболонском районе столицы. В полицию позвонил один из свидетелей аварии на улице Маршала Тимошенко. По адресу немедленно прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что таксист, находясь за рулем «Нисана», не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако двое женщин получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной пострадавшей травма руки, у другого - закрытая черепно-мозговая травма», – говорится в сообщении.

С водителем иномарки общались следователи. Правоохранители подозревают, что мужчина находился за рулем, вероятно, будучи под действием наркотических веществ, поэтому таксиста доставляют к врачу-наркологу для установления алкогольного или наркотического опьянения.

Полицейские работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП. Решается вопрос о правовой квалификации события.