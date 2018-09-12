В Польше столкнулись два украинских автомобиля, 19-летняя девушка погибла (фото)

Автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации врезались "лоб в лоб".

Во вторник, 11 сентября, возле польского города Томашив столкнулись два украинских автомобиля - 19-летняя девушка погибла, 6 человек получили ранения.

Об этом сообщает УП со ссылкой на Dziennik Wschodni.

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"ДТП с украинцами произошла около 1:46 по местному времени возле села Домброва на трассе №17, которая ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская к польскому городу Замостье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации врезались "лоб в лоб".

"В Skoda ехали четыре человека, их доставили в больницы городов Томашив и Замостье. В автомобиле находились 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров возрастом 38 и 29 лет.

В автомобиле Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте. Двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", - пишет издание со ссылкой на местную полицию.

Национальная дорога №17 была заблокирована в течение нескольких часов.

Напомним, в конце августа в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще один гражданин Украины госпитализирован в тяжелом состоянии.