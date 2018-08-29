В Польше в результате ДТП погиб украинец, еще один находится в тяжелом состоянии

Польская прокуратура расследует обстоятельства аварии в городе Мислибож Западнопоморского воеводства.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец, еще один гражданин Украины госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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"По информации районной комендатуры полиции в городе Мислибож Западнопоморского воеводства, в результате ДТП погиб гражданин Украины. Другой гражданин Украины получил значительные травмы и находится в тяжелом состоянии в воеводской больнице города Щецин", - сообщил Кирилич.

Также дипломат сообщил, что "районной прокуратурой города Мислибож начато производство по факту этого дорожно-транспортного происшествия".

Консульство Украины в Гданьске предоставляет необходимую в такой ситуации организационно-консультативную помощь.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло вечером 17 августа, погибли трое украинцев, еще 42 были госпитализированы.

Всего в автобусе находился 51 украинский турист, два водителя и экскурсовод.