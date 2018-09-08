В Одессе BMW влетел в остановку с людьми, трое погибших (фото, видео)

Все жертвы ДТП - из числа пешеходов, водитель BMW и его пассажирки не пострадали.

В Одессе в субботу вечером, 8 сентября, при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: три человека погибли, четверо госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области, ДТП случилось на Фонтанской дороге (курортная зона города – УНИАН).

«Водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости, совершил столкновение с автомобилем Skoda. В результате столкновения автомобили отбросило в разные стороны обочины, где в это время находились прохожие», - сказали в отделе.

Изначально сообщилось о двоих погибших и пяти травмированных. Впоследствии же в полиции уточнили, что еще один человек скончался в карете скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как пишет «Думская» со ссылкой на очевидцев, водитель BMW, двигаясь на скорости около 100 км/ч в сторону 7-й станции. Все жертвы из числа пешеходов. Водитель BMW и его пассажирки чудом не пострадали. "Однако до приезда полиции автомобилиста побили свидетели произошедшего", - передает издание.

По данным СМИ, за рулем BMW находился 27-летний одессит Олег С.

Издание также сообщает, что "очевидцы опознали машину BMW с госномером ВН1735НІ, как постоянную участницу уличных гонок".

Как рассказал руководителя региональной полиции Руслан Форостяк на странице в Facebook, по предварительным данным водитель BMW не справился с управлением, совершил столкновение с другим автомобилем и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов.

Видео: Пушкинская.net

"Опять же предварительно, двое из пешеходов погибли на месте, еще несколько получили телесные повреждения", - пояснил Форостяк и призвал автомобилистов избегать района ДТП, где образовался затор. На место происшествия срочно выехали руководители областной полиции и прокуратуры.

Видео: Думская Нет

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