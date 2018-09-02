В Киеве мотоцикл на скорости влетел в троллейбус (фото)

В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в 17-й больнице.

В Киеве на улице Елены Телиги произошло ДТП с участием мотоцикла и троллейбуса.

Об этом очевидцы аварии сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Серьезное мото-ДТП с пострадавшими в Киеве на Елены Телиги: пилот на полной скорости врезался в троллейбус", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован в 17-й больнице. О пострадавших в троллейбусе не отмечается.

Как видно на фото, от удара была сильно повреждена передняя часть мотоцикла, есть немаленькая вмятина на задней части троллейбуса, а также изогнутая лестница.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства ДТП, движение транспорта временно затруднено.

Напомним, недавно на этой же улице маршрутка протаранила троллейбус. В аварии пострадали несколько человек. Маршрутчик признал, что аварию спровоцировал он.