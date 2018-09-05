Военнослужащий пытался вывезти из зоны проведения ООС арсенал боеприпасов

С места происшествия следователи изъяли: 14 запалов УЗРГМ, 3 электродетонатора ЭДПР, 2 корпуса от гранаты Ф-1, учебный запал и зашитые в бронежилете 48 патронов калибра 9 мм.

Военнослужащий пытался вывезти из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) в соседнюю Днепропетровскую область целый арсенал боеприпасов.

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Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром во время несения службы в составе мобильного блокпоста сотрудники третьей роты батальона полиции особого назначения остановили для проверки транспортное средство Chevrolet Aveo. Во время проверки такси у пассажира обнаружили целый арсенал боеприпасов, которые он пытался вывезти в Днепропетровскую область», - говорится в сообщении.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие на место происшествия, установили, что пассажир - это 45-летний военнослужащий, житель Днепропетровской области, который, находясь в отпуске, на такси направлялся к железнодорожному вокзалу в город Рубежное.

Отмечается, что с места происшествия следователи изъяли: 14 запалов УЗРГМ, 3 электродетонатора ЭДПР, 2 корпуса от гранаты Ф-1, учебный запал и зашитые в бронежилете 48 патронов калибра 9 мм.

Боеприпасы переданы на экспертизу, следователи устанавливают обстоятельства совершения правонарушения.

Данный факт внесен в ЕРДР по ст. 410 Уголовного кодекса ("похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением").