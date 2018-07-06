Пять единиц оружия с маркировкой направлено на экспертизу.

В Харьковской области в лесополосе обнаружили тайник с гранатометами.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 5 июля около 22.50 в Купянский отдел полиции обратился 39-летний житель села Кисловка и заявил, что во время прогулки в лесополосе обнаружил предметы, похожие на гранатометы.

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Следственно-оперативная группа нашла на земле пять единиц оружия с маркировкой. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции устанавливают происхождение гранатометов и лиц, причастных к незаконному обращению с оружием.