В доме экс-бойца батальона «Киев-2» нашли еще один арсенал оружия (фото)

Правоохранители изъяли три автомата АКМС и АКС-74, две снайперские винтовки, два гранатомета РПГ-26 и две гранаты Ф1.

Оперативники Службы безопасности Украины обнаружили еще один арсенал оружия и боеприпасов в квартире задержанного накануне бывшего военнослужащего батальона "Киев-2".

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Как сообщает в Facebook Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области, новое оружие нашли по месту проживания экс-военного.

"По месту проживания задержанного правоохранители дополнительно изъяли три автомата АКМС и АКС-74, две снайперские винтовки, два гранатомета РПГ 26, две гранаты Ф1 и свыше 700 разнокалиберных патронов", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины и избрания меры пресечения, добавили в СБУ

Как сообщал УНИАН, 14 августа оперативники военной прокуратуры выявили у бывшего военного батальона "Киев-2" арсенал оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, которые он хранил в гараже.

Так, правоохранители обнаружили, в частности, 4 ручных противотанковых гранатомета, 4 мины МОН 50, 25 тротиловых шашек весом 200 г каждая, 4 тротиловых шашки весом 400 г, около 2 кг пластида, 27 гранат РГД-5, 15 гранат Ф-1, одну тротиловую шашку, 12 электродетонаторов и одну зажигательную трубку, патроны к автоматическому оружию калибра 7,62х54 мм, 6,62х39 мм и 5,45х39 трассирующие, всего более 4 тыс. шт.