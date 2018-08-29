Киевский психолог публично заявила о зверствах мужа (фото)

Психолога Лилию Шевцову поддержали сотни пользователей, а чиновники выслали наряд полиции.

Киевский психолог Лилия Шевцова заявила о домашнем насилии со стороны мужа - физическом, эмоциональном и финансовом.

"Отец моих четырех детей неоднократно поднимает на меня руку. Манипулирует детьми, грозит их забрать и систематически угрожает выгнать из его квартиры, где мы живем. На фото я в 2016 году. Есть еще несколько доказательств. И главные свидетели, к сожалению, дети", - написала она на своей странице в Facebook.

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По словам Шевцовой, были случаи, когда муж выгонял ее в домашней одежде на улицу, отбирал ключи, деньги и телефон. Лилия писала заявление в полицию, но, по ее словам, мужчина "шантажировал тем, что не выплатит кредит, и так не выплатил".

"Это продолжается еще с большей силой. Я ищу поддержку и возможность выйти из этого ада мне с детьми", - написала Лилия.

На пост женщины молниеносно отреагировали сотни пользователей. Они предлагают свою помощь и дают советы. В комментариях к посту представители Министерства внутренних дел и Министерства социальной политики заявили, что отправили домой к Лилии наряд полиции и межведомственную группу, которая займется ее проблемой. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко попросил написать заявление на его имя, сообщает ТСН.

Позже пользователи написали в комментариях, что некоторые из них поехали к Лилии домой. Также полиция приехала на вызов.

Как сообщалось, перед этим о домашнем насилии написал киевский актер Вячеслав Кошелев. Он похвастался, что избил жену и выложил фото с ней в Facebook. Потерпевшая - Елена Савченко - рассказала, что подала заявление в полицию за покушение на жизнь. Сейчас она проходит лечение.