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В Киеве 15-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмерть (фото)

15:38, 28 августа 2018
Происшествия
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В столице выпала из окна девушка-подросток / фото - dtp.kiev.ua

Об этом в Facebook сообщает проект dtp.kiev.ua.

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«Жуткое ЧП в Киеве на Алмаатинской: 15-летняя девочка выбросилась с 15 этажа, упала на крышу подъезда..смерть наступила мгновенно. Без вариантов. На месте скорая.. Едет полиция и сог. Местные жители говорят о неразделенной любви...», - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области 26 августа повесилась 26-летняя девушка. 

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Теги: #Киев#подросток#суицид