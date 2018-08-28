В Киеве 15-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмерть (фото)

Местные жители говорят о том, что подросток страдал от неразделенной любви.

На улице Алма-Атинской в Киеве (Днепровский район) выбросилась из окна 15-летняя девушка. Смерть наступила мгновенно. Об этом в Facebook сообщает проект dtp.kiev.ua. Читайте такжеНа Днепропетровщине водитель насмерть сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места ДТП (фото) «Жуткое ЧП в Киеве на Алмаатинской: 15-летняя девочка выбросилась с 15 этажа, упала на крышу подъезда..смерть наступила мгновенно. Без вариантов. На месте скорая.. Едет полиция и сог. Местные жители говорят о неразделенной любви...», - говорится в сообщении. Напомним, в Одесской области 26 августа повесилась 26-летняя девушка.

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