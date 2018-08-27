В Одесской области повесилась 15-летняя девушка

По данным советника главы Одесской ОГА Артема Поланского, девушка была беременной. Несовершеннолетнюю избивал ее 29-летний сожитель.

В Одесской области 26 августа повесилась несовершеннолетняя девушка.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Одесской ОГА по вопросам защиты детей Артем Поланский, отметив, что погибшей было 15 лет.

«В 2007 году опеку над Габриэлой (потерпевшей – УНИАН) назначили бабушке, но что-то пошло не так. Несколько раз она была в приюте, потом попала в наш Детский дом, в результате юридической ошибки – ведь опека с бабушки не была снята. В прошлом году ее вновь вернули бабушке», - отметил Поланский.

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По его данным, полтора месяца назад девушку и бабушку избил 29-летний сожитель несовершеннолетней. После этого девушку, которая в тот момент была беременной, снова привезли в приют, откуда она была доставлена в больницу, затем возвращена домой.

«Вчера Габриэла повесилась», - подчеркнул советник. Он отмечает, что в гибели несовершеннолетней виноваты, многие, в том числе, чиновники.

В числе проблем он называет недостаток кадров и финансов для качественной работы социальных служб, Службы по делам детей, отсутствие кризисного центра для трудных подростков и психологов. Также он констатирует невмешательство правоохранительных органов и отсутствие наказания для вышеназванного 29-летнего мужчины.

По предварительным данным, ЧП произошло в Белгород-Днестровском районе.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области случившееся пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Генерала Наумова обнаружили труп женщины. Она повесилась на лестничном марше пожарной лестницы.