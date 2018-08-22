В Виннице жестоко расстреляли молодую женщину, родственники ищут свидетелей (фото, видео)

У убитой 32-летней девушки осталась шестилетняя дочь.

Утром 21 августа в Виннице нашли тело молодой девушки с огнестрельными ранениями. Родные погибшей просят свидетелей трагического инцидента откликнуться.

Как сообщает местное издание «Na Париже», ссылаясь на информацию полиции, тело девушки нашли на улице Привокзальной. Личность погибшей установлена, ею оказалась винничанка 1986 года рождения.

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По факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщила в Facebook журналист Виктория Микитюк, погибшую звали Виталина Плахотнюк. Тело девушки нашли в нескольких метрах от железнодорожных путей и автобусной остановки. Известно, что преступник стрелял трижды.

«Родные и близкие до сих пор не могут понять мотивов убийства. Ведь винничанка была из обычной семьи рабочих, больших доходов не имела. Работала бухгалтером в «Заре». Спокойная, добрая и порядочная. После развода жила с родителями, сама воспитывала 6-летнюю дочь Варвару и так мечтала повести ее через неделю в первый класс», - рассказала Микитюк.

По словам журналистки, в то утро Виталина, как всегда, собиралась на работу. Около 9-20 вышла из дома и пошла к остановке, однако в нескольких метрах встретилась с убийцей. Деньги, мобильный телефон и другие ценные вещи преступник не взял.

«Семья Виталины обращается ко всем неравнодушным винничанам, которые могут помочь любой информацией. Если Вы что-то видели или слышали, или, может, видео с Вашего регистратора может помочь в расследовании, пожалуйста, свяжитесь с родными нашей землячки. Конфиденциальность они гарантируют. Не будем равнодушными. Буду благодарна Вам, друзья, за репост. Вот контакты: 063 024 4218, 093966 8454», - указала она.

Накануне сообщалось, что в Киевском районе Одессы неизвестный на улице стрелял в местного чиновника, потерпевший госпитализирован с огнестрельными ранениями.