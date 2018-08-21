В Одессе неизвестный на улице подстрелил местного чиновника - СМИ (фото)
Сегодня в Киевском районе Одессы неизвестный на улице стрелял в местного жителя, пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, в полицию поступило сообщение о том, что по улице Академика Вильямса в больницу доставлен одессит с ранениями грудной клетки и предплечья.
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Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил от неизвестного, который подбежал к его припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил.
В результате происшествия ранения получил 45-летний мужчина.
Обстоятельства происшествия выясняются. Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанного правонарушения.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает "Думская", потерпевший является одним из руководителей ЖКС "Черноморский". В него стреляли боевой пулей из револьвера системы Нагана.
Как сообщал УНИАН ночью 20 августа возле Харьковского горсовета произошла стрельба. Вооруженный мужчина пытался прорваться в городской совет, на входе открыл огонь, произвел больше десяти выстрелов. Нападающий дважды попал в полицейского - медики пытались спасти жизнь милиционера, но ранения оказались несовместимыми с жизнью, он погиб. Полицейские обезвредили нападавшего.