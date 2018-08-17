Во Львове преступник ранил 33-летнего полицейского ножом

Полицейского госпитализировали в хирургическое отделение с ножевым ранением грудной клетки. Злоумышленники задержаны.

Во Львове сегодня утром во время задержания злоумышленников 33-летний капитан полиции получил ножевое ранение, он госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, сегодня, 17 августа, около четырех утра во время отработки Галицкого района Львова оперативники заметили двух человек, которые аэрозольной краской наносили надписи на фасад дома на улице Ковжуна.

Увидев правоохранителей, злоумышленники стали убегать. Во время задержания один из них внезапно ударил капитана полиции ножом.

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Полицейского госпитализировали в хирургическое отделение с ножевым ранением грудной клетки.

«Жизни нашего оперативника сейчас ничего не угрожает, состояние его стабильное. Надеемся на его скорейшее выздоровление. Злоумышленники задержаны. Установлено, что это 20-летние львовяне. Сегодня им будет избрана мера пресечения», - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Национального полиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, полиция задержала около 40 вооруженных молодчиков на столичных Осокорках.