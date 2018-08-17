Полиция задержала около 40 вооруженных молодчиков на столичных Осокорках (фото)

11:12, 17 августа 2018
Происшествия
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На Осокорках в Киеве задержали 40 вооруженных парней / фото ГУ НП Киева

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, во время патрулирования полицейские заметили, что на Осокорках собралось около 80 мужчин спортивной внешности, при этом правоохранители увидели, что у них есть спецсредства.

Патрульные передали информацию в дежурное отделение полиции, после чего на место происшествия были направлены спецназовцы, патрульные и личный состав территориального управления полиции.

"Как только правоохранители прибыли по указанному адресу, молодые люди начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 40 человек", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 10 августа рядом с вокзалом в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой.

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Теги: #полиция#Киев#задержание