На Киевщине педофил пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку на глазах ее брата

Мужчину задержали, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В селе Дрозды (Белоцерковский район Киевской области), правоохранители задержали мужчину, который совершил попытку изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее малолетнего брата.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, с насильником познакомилась мать детей.

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«28-летняя мать с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и употребляла с ним спиртные напитки. Потом этот незнакомец пошел к их дому вместе с ее детьми, показывавшими ему дорогу. А женщина вернулась в магазин купить сигареты», – отмечается в сообщении.

Когда женщина вернулась домой, то услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка.

«Установлено, что злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, будто они идут к водоему купаться. Там он неестественным путем пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал», – указали в полиции.

Мать пострадавших вызвала на место полицию. Уже через несколько часов насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.

Потерпевшему малолетнему ребенку оказали квалифицированную помощь. С ним работают психологи. Отмечается, что девочка сделала полицейским подарок – нарисовала рисунок с благодарностью правоохранителям.

В отношении мужчины ведется досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.3 ст.153 Уголовного кодекса Украины. Насильнику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Житомире к 11 годам лишения свободы приговорили мужчину, который в прошлом году изнасиловал 13-летнюю девочку.