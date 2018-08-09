В Житомире к 11 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал 13-летнюю девочку

57-летний житель Львовской области изнасиловал несовершеннолетнюю в августе 2017 года.

В Житомире к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который в прошлом году изнасиловал 13-летнюю девочку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Отмечается, что в Житомирской местной прокуратурой обеспечено публичное обвинение по факту совершения жителем Львовщины в отношении малолетней особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего с применением насилия).

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«Установлено, что в августе 2017 года 57-летний уроженец города Борислав Львовской области заметил на улице Набережной в Житомире малолетнюю девочку, 2004 года рождения, и, имея преступный умысел, заманил ее подальше от жилых домов, где совершил насильственный половой акт», - говорится в сообщении.

6 августа приговором Богунского районного суда Житомира преступника признали виновным в совершении особо тяжкого преступления и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Как сообщал УНИАН, в июле на Днепропетровщине недавно освобожденный из мест лишения свободы насильник-педофил нашел себе новую жертву. В результате преступных действий мужчины 10-летняя девочка оказалась в больнице в тяжелом состоянии.