В Хмельницком женщина сдала в аренду двух маленьких сыновей: детям сказала, что они едут в летний лагерь

Детей женщина сдавала для попрошайничества - 32-летняя жительница Винницкой области за 15 тысяч гривень согласилась сдать детей в возрасте 2 и 6 лет.

В Хмельницком правоохранители задержали женщину, которая сдала в аренду для попрошайничества двух своих сыновей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. "32-летняя жительница Винницкой области за 15 тысяч гривен согласилась сдать двух своих детей в аренду для попрошайничества на территории соседней области. Задержали злоумышленницу во время получения части указанных средств", - говорится в сообщении.

Задержали мать во время получения им части денег в размере 5 тысяч гривень. Также злоумышленница написала расписку о том, что добровольно передает детей и никаких претензий не имеет. Самим мальчикам она сказала, что дети едут в летний лагерь.

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Детей забрали на обследование в больницу. Им ничего не грозит.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Ранее в Черкассах мать продала младенца за $5 тысяч прямо на пороге роддома.