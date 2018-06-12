В Черкассах мать продала младенца за $5 тысяч прямо на пороге роддома

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В Черкассах задержана женщина, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка за 5 тыс. долл.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, жительницу одного из сел Черкасского района при попытке продать ребенка за 5 тыс. долл. правоохранители задержали сегодня, 12 июня.

Эту информацию подтвердил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня на Черкасщине задержана женщина, матерью ее сложно назвать, которая при выходе из роддома продала своего новорожденного ребенка. Жизни малыша она оценила в 140 тысяч гривень", - рассказал он.

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По словам Аброськина, горе-мать 1989 г.н.

Отмечается, что женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) УК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления, решается вопрос о сообщении женщине о подозрении и избрании задержанной меры пресечения.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.