Полиция пока не предпринимала административных мер в отношении женщины, покусавшей кота в Киеве

14:46, 08 августа 2018
Происшествия
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В Киеве женщина, просившая милостыню, чуть не отгрызла лапу котенку / Facebook, Михаил Корнийчук

Полиция Киева установила личность женщины, которая вечером 5 августа пыталась откусить лапу коту в столичном метро. Никаких административных мер в ее отношении пока не предпринималось.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на пресс-секретаря полиции Киева Оксану Блищик.

"Лицо этой женщины установлено, материалы зарегистрированы в журнале единого учета полиции метрополитена", – отметила она.

Блищик отметила, что полиция проводит в отношении женщины проверку.

"После проведения первоочередной проверки будет решаться вопрос о принятии в отношении нее мер административного воздействия", — отметила Блищик.

Как сообщал УНИАН, на одной из станций киевского метрополитена 5 августа вечером женщина, которая просила милостыню, пыталась откусить коту лапу. Двух котят, с которыми женщина попрошайничала, забрали, но одного она не отпускала, зажав его лапу в зубах.

В конце концов, пострадавшего кота Логана освободили и сразу повезли к ветеринарам.

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