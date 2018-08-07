В киевском метро женщина пыталась загрызть котенка - толпа едва спасла животное (видео)

Двух котят забрали, но одного женщина не отпускала, зажав его лапу в зубах.

На одной из станций киевского метрополитена 5 августа вечером женщина, которая просила милостыню, пыталась откусить коту лапу.

Соответствующую запись опубликовал в YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Толпа людей пыталась освободить котенка. Событие прокомментировала и сама женщина, у которой была кровь на лице.

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Инцидент прокомментировали в Facebook пользователи. "Мы все ехали из разных мест. Александра приехала первой и по стечению обстоятельств начала отбирать животных сама. Мимо проходили девушки Яся и Настя и помогли ей", - пишет Михаил Корнейчук.

По его словам, двух котят забрали, но одного женщина не отпускала, зажав его лапу в зубах.

"Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы. А бабку интересовало, кто заплатит за разбитую корзину", - рассказал очевидец.

Пострадавшего кота Логана сразу повезли к ветеринарам. "У него ушиб правого локтевого сустава. Еще миллиметр - и она перегрызла бы нерв, и он остался бы инвалидом", - добавили зоозащитники.

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