В киевском метро женщина пыталась загрызть котенка - толпа едва спасла животное (видео)
На одной из станций киевского метрополитена 5 августа вечером женщина, которая просила милостыню, пыталась откусить коту лапу.
Соответствующую запись опубликовал в YouTube блогер Ромчик Уличный Принц. Толпа людей пыталась освободить котенка. Событие прокомментировала и сама женщина, у которой была кровь на лице.
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Инцидент прокомментировали в Facebook пользователи. "Мы все ехали из разных мест. Александра приехала первой и по стечению обстоятельств начала отбирать животных сама. Мимо проходили девушки Яся и Настя и помогли ей", - пишет Михаил Корнейчук.
По его словам, двух котят забрали, но одного женщина не отпускала, зажав его лапу в зубах.
"Она была готова откусить ему лапу. Люди несколько минут не могли разжать ей зубы. А бабку интересовало, кто заплатит за разбитую корзину", - рассказал очевидец.
Пострадавшего кота Логана сразу повезли к ветеринарам. "У него ушиб правого локтевого сустава. Еще миллиметр - и она перегрызла бы нерв, и он остался бы инвалидом", - добавили зоозащитники.
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