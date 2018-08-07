На Волыни задержали мужчину, который пытался вывезти двух секс-работниц в Польшу

Житель региона задержан сегодня, 7 августа, в пункте пропуска «Ягодин» Волынской таможни.

В Волынской области правоохранители задержали мужчину, который пытался вывезти двух женщин в Польшу для дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волыни, жителя региона задержаны сегодня, 7 августа, в пункте пропуска «Ягодин» Волынской таможни.

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Мужчина пытался вывезти на территорию Республики Польши двух гражданок Украины для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе и Харькове разоблачили крупную сеть секс-работниц, к деятельности которой были причастны правоохранители.