В Одессе и Харькове разоблачили крупную сеть секс-работниц, к деятельности которой были причастны правоохранители

Задержаны почти 30 секс-работниц, женщина-организатор и двое ее ближайших помощников. Изъяты деньги, оружие и три автомобиля.

В Одессе правоохранители задержали троих членов организованной преступной группы, занимавшейся сутенерством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, правоохранители разоблачили межрегиональную преступную группу, которая действовала в нескольких городах Украины, в том числе Одессе и Харькове.

Участники группировки организовали незаконную деятельность по предоставлению секс-услуг, в частности, вербовали женщин для занятия проституцией, координировали их деятельность и получали прибыль.

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Расследование ведут следователи Приморского отдела полиции Одессы, а Одесская местная прокуратура № 3 – осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 303 УК Украины (сутенерством, совершенное группой лиц).

В департаменте внутренней безопасности Нацполиции сообщили, что информация о деятельности ОПГ поступила в Одесское управление департамента. Установлено, что злоумышленники систематически расширяли деятельность, открывая новые притоны и втягивая в незаконный бизнес большое количество людей: женщин - в качестве проституток, операторов сall-центров, модераторов вебсайтов. Кроме того, организаторы подыскивали водителей такси, администраторов борделей.

Организатор группы – 31-летняя уроженка Донецкой области, живущая в Харькове и имевшая широкий круг знакомств, в том числе среди работников правоохранительных органов, к которым она обращалась для решения возникающих проблем в бизнесе.

ОПГ имела офисы в Одессе и Харькове, где работали операторы, которые принимали телефонные звонки от клиентов и координировали деятельность местных борделей. Также в указанных офисах работали администраторы сайтов, которые создавали и размещали соответствующую рекламу.

Соорганизаторы незаконного бизнеса – 38-летний уроженец Сумской области и 37-летняя уроженка Харьковской области.

Всего правоохранители провели 12 обысков. Во время спецоперации ночью 4 апреля задержаны женщина-организатор и двое ее ближайших помощников.

По адресам офисов в Харькове и Одессе выявлены операторы и администраторы сайтов. Изъята оргтехника, десятки мобильных телефонов, сотни сим-карт, черновая финансовая документация, паспорта и анкеты проституток, визитные карточки борделей. Задержаны почти 30 проституток.

В Харькове, по месту жительства главной фигурантки дела, обнаружено и изъято: 250 тыс. грн, оргтехника, а также винтовка СВД, автомат и патроны к нему. Кроме того, изъяты разнообразные принадлежности для борделей, а в сейфе - бухгалтерская документация.

В общей сложности, по адресам деятельности борделей и офисов ОПГ изъято почти 25 тыс. долл. и 50 тыс. грн наличных, полученных в качестве прибыли. Также изъяты три автомобиля представительского класса, на которых перемещались главные фигуранты преступной группы.

Сейчас трое задержанных находятся в изоляторе временного содержания. Проверяется информация о возможной причастности к деятельности преступной группы сотрудников правоохранительных органов, в том числе – среди руководящего звена.

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