Во Львове двое подростков сбежали из приюта для несовершеннолетних (фото)

Двое парней сбежали из заведения около часа ночи.

Правоохранители разыскивают двух парней, которые в ночь на 5 августа самовольно покинули приют для несовершеннолетних на улице Левандовской во Львове.

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Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета, председатель ОО «Варта1» Игорь Зинкевич. По его словам, подростки сбежали около 1-го часа ночи.

Депутат привел имена и особые приметы юношей:

«1. Полищук Владислав Сергеевич 11.11.2000 года рождения.

Одет в черные спортивные штаны, черную футболку с надписью «АIRO», черные кроссовки с белой подошвой, рост 180 см. , волосы русые, имеет тату на правой руке.

2. Кипер Геннадий Андреевич 12.10.2001 года рождения. Одет в черные джинсы, черную футболку с серыми полосами, темно серые кроссовки, рост 165 см., худой с темными волосами», – указал он.

Граждан, которые могут знать теперешнее местонахождение несовершеннолетних, просят обратиться к правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, 2 августа стало известно, в городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде. Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.