"Были слышны детские крики": Денисова рассказала подробности издевательств над детьми в приюте на Волыни

Соседи вызывали полицию, однако правоохранителей в приют не пустили.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала новые детали избиения детей в приюте на волыни.

Денисова рассказала, что еще 30 июля соседи слышали детские крики, доносившиеся из приюта. Они вызвали полицию, однако правоохранителей в приют не пустили.

"Во время разговора с моими сотрудниками дети сообщили, что в этот день их бил дежурный по режиму и они звали на помощь. Когда полиция прибыла на место, дежурный их не впустил. Сейчас мы выясняем эту информацию", - написала омбудсмен.

Она также отметила, что устав приюта не согласован с Типичным положением о приюте для детей службы по делам детей.

Как сообщал УНИАН, 2 августа стало известно, что в городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде. Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Сейчас там находится 33 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.