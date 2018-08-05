Под Кропивницким раскрыли собрание криминальных авторитетов: задержаны более 30 человек (фото)

Поводом для встречи преступников стало назначение «смотрящего» за Светловодском.

В Кировоградской области правоохранители выявили «сходку» местных криминальных авторитетов, задержав более 30 человек.

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

«В Кировоградской области состоялась сходка так называемых криминальных авторитетов Кировоградщины. Поводом для данной «встречи на природе» было назначение «смотрящего» за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их «утвержденному сценарию», не смотря на благословение «вора в законе» по прозвищу «Хохол»», – рассказал он.

«Уважаемому», только что назначенному надзирателю за Светловодском, и его «друзьям» в количестве более чем 30 человек, таких же «мурчащих» пришлось лечь мордой в землю», – заключил Аброськин.

Напомним, 4 июня под Киевом расстреляли Range Rover криминального авторитета, водитель погиб.