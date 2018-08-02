Полиция квалифицировала взрыв авто депутата в Каменском как покушение на убийство

Сейчас пострадавшего оперируют, медики оценивают его состояние как тяжелое.

В Днепропетровской области начато уголовное производство по факту взрыва автомобиля, в котором находился депутат Каменского горсовета Виталий Чернявский.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

В частности, полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, а также п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

Как сообщал УНИАН, сегодня в Каменском примерно в 15.15 взорвался микроавтобус «Фольксваген», за рулем которого находился депутат горсовета, руководитель фракции «Батькивщина» Виталий Чернявский. Событие произошло во время движения микроавтобуса на пересечении улиц Москворецкая и Сачко. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, охваченного пламенем. Мужчина госпитализирован. Сейчас его оперируют, состояние тяжелое.