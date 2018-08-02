В Каменском взорвалось авто с известным волонтерской деятельностью в зоне ООС депутатом – СМИ (фото)

Депутат сам выбрался из автомобиля, который охватило пламя, мужчина госпитализирован.

Сегодня в Каменском Днепропетровской области примерно в 15.15 взорвался микроавтобус «Фольксваген», пострадал депутат Каменского горсовета, который был за рулем.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Происшествие произошло во время движения микроавтобуса на пересечении улиц Москворецкой и Сачко. Водитель сам выбрался из автомобиля, который охватило пламя. Мужчина госпитализирован. Сейчас его оперируют, состояние тяжелое.

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Полиция пока не называет имени пострадавшего, кроме того, что он 1969 года рождения. В то же время местные СМИ сообщают, что пострадавший - депутат Каменского горсовета, руководитель фракции «Батькивщина» Виталий Чернявский.

«В салоне автомобиля находился директор КП "Трамвай", депутат Каменского городского совета из партии «Батькивщина» Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения Операции Объединенных сил», – сообщает местное издание 5692.

На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Сведения о событии внесены в журнал единого учета.