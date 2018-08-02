На Днепропетровщине полиция изъяла у мужчины более 13 килограммов взрывчатки

В ходе обыска на территории домовладения 44-летнего мужчины в Пятихатках полиция обнаружила 63 тротиловые шашки.

В Пятихатках Днепропетровской области вчера, 1 августа, в ходе обыска на территории домовладения 44-летнего мужчины, полиция обнаружила 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 килограмма.

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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, кроме тротиловых шашек мужчина хранил 4 запала и провод к взрывателям.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК выясняется происхождение обнаруженной взрывчатки.