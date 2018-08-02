На Днепропетровщине полиция изъяла у мужчины более 13 килограммов взрывчатки
12:01, 02 августа 2018Происшествия
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В ходе обыска на территории домовладения 44-летнего мужчины в Пятихатках полиция обнаружила 63 тротиловые шашки.
Происхождение обнаруженной взрывчатки выясняется / фото dp.npu.gov.ua
В Пятихатках Днепропетровской области вчера, 1 августа, в ходе обыска на территории домовладения 44-летнего мужчины, полиция обнаружила 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 килограмма.
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области, кроме тротиловых шашек мужчина хранил 4 запала и провод к взрывателям.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК выясняется происхождение обнаруженной взрывчатки.
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