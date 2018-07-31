Активистка, которую в Херсоне облили кислотой, находится в реанимации

Пока не известно, какой степени ожоги у пострадавшей.

Управляющая делами исполнительного комитета мэрии города Херсон, известная активистка Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, в настоящее время находится в реанимации.

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Как сообщает издание "День" Екатерину Гандзюк доставили в реанимационное отделение областной больницы. Она находится в шоковом состоянии. Ожоги составляют более 30% тела. Кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза.

«Женщина получила химические ожоги свыше 30%. На данный момент ее состояние тяжелое, стабильное, она в сознании, проводятся противошоковые мероприятия. На фоне шокового состояния возникают другие проблемы, в том числе с почками, что характерно для всех типов ожогов... Когда человек попадает в реанимацию, всегда есть опасность для жизни... Мы пытаемся стабилизировать все жизненно важные функции. Прогнозов мы пока никаких не делаем. После выведения женщины из шока с ней будут заниматься узкие специалисты», – рассказал врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Игорь Равелєв.

Как сообщал УНИАН, неизвестный мужчина в возрасте 20-25 лет ждал Гандзюк возле подъезда. Когда активистка вышла, неизвестный выпрыгнул из кустов и облил ее кислотой.

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.