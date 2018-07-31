В Бердянске на глазах у жены застрелили ветерана АТО: журналист назвал вероятного заказчика

Убийца вошел во двор маленькой гостиницы, которую построил Сармат, и охотничьим ружьем выстрелил бойцу в спину.

Сегодня, около 13:00 в Бердянске был застрелен Виталий Олешко, позывной "Сармат", доброволец батальона НГУ "Донбасс", участник самообороны Бердянска, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участник боев за Иловайск, который прошел российский плен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его данным, убийца вошел во двор маленькой гостиницы, которую построил Сармат, и охотничьим ружьем выстрелил бойцу в спину. Рядом с Виталием находились его жена и друг - также участник войны Андрей Манжаров, все это произошло у них на глазах.

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«Я встречался с Виталием три месяца назад в Бердянске. Он был неравнодушным человеком. Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем "Российско-украинского научно-производственного предприятия "Агринол". Пономарев и "Агринол" контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеет связи в криминальном мире. Бердянск - маленький город, тех, кто смеет выступать против власти - единицы, и Олешко одним из самых активных и дерзких. Сам Пономарев сейчас - народный депутат в группе "Воля народа", а бывший директор "Агринола" и его друг Сергей Валентиров - депутат Блока Порошенко. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук - даже то, что из-за поставки некачественного масла "Агринолом" были выведены из строя танки 17-й танковой бригады», – объясняет Бутусов.

Он уверен, что как одна из основных в деле об убийстве Олешко должна рассматриваться версия заказа Пономарева или близких к нему криминальных структур, которые могли в интересах нардепа устранить одного из немногих публичных оппонентов местного олигарха.

«Обращает внимание дерзость и публичность убийства - убийца не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным. Большая проблема расследования - местные правоохранительные органы находятся под сильнейшим давлением со стороны Пономарева, которые имеет глубокие связи влияние на прокуратуру и полицию. Так что дело чести не только правоохранителей, но и всего украинского общества обеспечить максимальный резонанс. Провести расследование и покарать бердянскую мафию и ее главарей без общественного давления государство не сможет. Убийство Виталия Олешко показало, что в Бердянске происходит мафиозный беспредел, и смычка криминала со структурами власти», – отметил журналист.