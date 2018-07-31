На Харьковщине убили бойца батальона "Донбасс-Украина"

Тело молодого бойца-контрактника с телесными повреждениями было обнаружено в воинской части в городе Лозовая.

В Лозовой Харьковской области на территории воинской части нашли мертвым военнослужащего.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию вчера, 30 июля.

По сведениям полиции, тело 23-летнего мужчины с телесными повреждениями было обнаружено на территории воинской части в городе Лозовая.

Читайте такжеВ Ривне при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб военный (видео)

Тело погибшего нашли в канализационном коллекторе на территории воинской части.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Источники УНИАН в правоохранительных органах Харьковской области сообщили, что погибший был контрактником и проходил службу в батальоне «Донбасс Украина».

В то же время, как пишет "Depo.Харьков" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области, из одежды на мужчине были лишь военные штаны.

На теле якобы обнаружены две раны на шее, ушибы грудной клетки, признаки разложения мягких частей тела. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее в Боровском районе Харьковской области произошла авария, жертвой которой стал военнослужащий 1977 года рождения.