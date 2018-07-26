На Харьковщине в ДТП погиб сержант-контрактник (фото)

Мужчина 1977 года рождения не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет.

В Боровском районе Харьковской области произошла авария, жертвой которой стал военнослужащий 1977 года рождения.

Об этом сообщили источники NewsRoom среди силовиков. По данным правоохранителей, около 16:20 в селе Нижнее Соленое попал в ДТП автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился контрактник ВСУ.

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Мужчина не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. От полученных травм сержант радиолокационной роты погиб на месте. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также сотрудники ВСП и военной прокуратуры.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, открыто уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека").

Как сообщал УНИАН, в Ривне при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб военнослужащий, еще один военный травмирован.