Во Львовской области авто столкнулось с микроавтобусом: пострадали восемь украинцев и итальянец

Водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом.

В Радеховском районе Львовской области 30 июля в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, среди которых гражданин Италии.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, авария произошла вблизи села Стоянов. Водитель автомобиля Skoda Superb, житель Закарпатской области, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Transporter под управлением жителя города Луцк.

В результате ДТП водитель и пассажиры Volkswagen Transporter - девять человек получили травмы и госпитализированы в больницу.

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Пострадавшие - жители Волынской и Закарпатской областей в возрасте от 23 до 55 лет, один человек из числа пострадавших - 77-летний гражданин Италии. У большинства травмированных диагностированы переломы ребер и ушибы различных частей тела. У иностранца диагностировали черепно-мозговую травму, скальпированную рану головы, закрытый перелом обеих плеч.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

По информации правоохранителей, за прошедшую неделю, в период с 23 июля по 29 июля, на территории Львовской области зарегистрировано 354 ДТП, из них 28 ДТП с пострадавшими, в которых 51 человек травмированы и 10 погибли.

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