В Киеве пьяный водитель повредил 7 машин и уснул в патрульном автомобиле

Водитель пытался скрыться, но очевидцы задержали его до приезда полиции.

В воскресенье, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord с "еврономерами" устроил масштабную аварию возле киевского торгово-развлекательного центра Dream Town на Оболони.

Как сообщает Информатор, по словам полицейских, водитель двигался в сторону станции метро «Оболонь» и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Skoda Octavia. От удара Honda отбросило на Volkswagen Passat, который двигался в соседней полосе, после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ Dream Town. Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями.

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Водитель Honda находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, однако местные жители задержали его до приезда полиции. У мужчины при себе не было водительского удостоверения. Мужчина прошел тест на драгер, который показал 2,92 промилле.

Водитель Honda уснул в машине патрульных полицейских. У мужчины при себе не было водительского удостоверения. Когда его разбудили, он рассказал, что ДТП случилось из-за того, что он уходил от столкновения с детьми, которые перебегали дорогу. Однако очевидцы сообщили, что в момент аварии поблизости никаких детей не было.

Как сообщал УНИАН, в Украине за полгода по вине пьяных водителей произошло более 2 тысяч ДТП.