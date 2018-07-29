Во Львове вандалы повредили реставрационные щиты на статуях польского военного мемориала

По предварительным данным, правонарушители - группа молодых поляков.

Во Львове группа молодых людей повредила щиты, установленные вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

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Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, 28 июля, вандалы повредили щиты вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 гг., находящихся на территории Лычаковского кладбища.

«Деревянные щиты выступали защитой от повреждений для исторических скульптур двух львов, стоящих перед аркой на входе на территорию польских военных захоронений. ПРиблизительно в 16.00, около десяти молодчиков спортивной внешности начали ломать и вырывать эти щиты. Охране кладбища совместно с полицией удалось задержать одного из нарушителей», - сообщил директор Львовского коммунального предприятия «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай.

Львовский горсовет направил обращение в правоохранительные органы по факту повреждения имущества. Все обстоятельства происшествия и причастные к повреждению архитектурных элементов устанавливаются.

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел на территории польского военного кладбища Орлят, составляющего часть Лычаковского кладбища. Группа мужчин пыталась повредить щиты на скульптурах львов. По предварительным данным, речь идет о группе молодых поляков.

Как рассказал журналистам Нагай, задержанный мужчина на польском языке заявил правоохранителям, что решил «освободить львов».

«Этот человек на польском сообщил, что решил «освободить львов». Это совершенно недопустимое поведение, которое иначе как провокацией назвать нельзя », - заявил директор кладбища.

Ранее сообщалось, что в центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску украинскому писателю Ивану Франко.