В центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску Ивану Франко

Мемориальная доска будет восстановлена за средства общины.

В центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску украинскому писателю Ивану Франко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 28 июня была уничтожена мемориальная доска Франко на доме № 25, на улице Соломии Крушельницкой.

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«Национальную память формируют такие люди, как наш великий Каменяр. Хулиганы должны быть наказаны. Такие вещи недопустимы. Все мы осуждаем такие акты вандализма», — заявил в.а. директора департамента «Администрация городского председателя» Евгений Бойко.

В горсовете проинформировали, что мемориальная доска будет восстановлена за средства общины.

В течение 1878-1879 годов в доме, на котором размещалась доска, проживал Иван Франко.

Львовский областной совет в декабре 1988 года признал этот дом памятником архитектуры местного значения.

Как сообщал УНИАН, 4 июня в Харькове вандалы разбили мемориальную доску маршалу Жукову.