ДТП с водителем-мажором в Киеве: Островский отказался сдавать биологические образцы на алкоголь и наркотики

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева, прокуратура через суд потребует отобрать у него образцы принудительно.

Водитель Hummer Кирилл Островский, сбивший насмерть девочку в центре Киева, отказался предоставить биологические образцы, которые от него требовали для проведения экспертизы на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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Она отметила, что хотя алкотестер на месте происшествия и не выявил признаков алкогольного опьянения у водителя, но только после получения лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«И еще один момент. Водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались. Поэтому прокуратура города Киева завтра через суд потребует отобрать их у него принудительно. Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения», - написала она.

Как сообщал УНИАН, ранее в комментарии УНИАН Максимец сообщила, что у Островского взяли биологические образцы, чтобы выяснить, был ли он в состоянии наркотического опьянения, результатов правоохранители ожидают до конца этой недели.

Водитель автомобиля Hammer Кирилл Островский, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, на бульваре Леси Украинки в Киеве совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hammer.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств ДТП и ее механизма.

Прокуратура будет просить суд назначить для водителя иномарки меру пресечения в виде содержания под стражей.