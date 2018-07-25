СМИ узнали имя девочки, погибшей под колесами Hummer в Киеве

Мама девочки, погибшей в ДТП под колесами Hummer, - гражданка России.

Погибшую в результате наезда внедорожника Hummer на пешеходном переходе в Киеве девочку звали Анастасия Артемова.

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Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Ребенку было 10 лет.

После аварии маме 10-летней Анастасии стало очень плохо, врачам и прохожим пришлось оказывать ей помощь. Как рассказали в столичной полиции, мама пока отказалась общаться с ними, обещала связаться позже.

Как сообщалось, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил на смерть ребенка и пытался скрыться. Девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный. Водитель протащил девочку 50 метров, в результате многочисленных переломов ребенок умер.

Сразу после аварии водитель пытался скрыться. Полиция задержала его. Им оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения. Задержанному объявили о подозрении.