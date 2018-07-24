Смертельное ДТП под Одессой: столкнулись микроавтобус и грузовик, двое погибших (фото)

46-летний водитель "Фольксвагена" погиб сразу, его 25-летний сын - в больнице, сейчас идет следствие.

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня ночью на 412 км трассы Одесса-Киев, в Ивановском районе Одесской области.

Об этом сообщает полиция области. Предварительно установлено, что «Фольксваген» с «Фордом» на прицепе, двигаясь в сторону Киева, столкнулся с «КамАЗом», который возвращался из Ивановки в сторону Одессы. 46-летний водитель «Фольксвагена» погиб сразу, его 25-летний сын - в больнице.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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