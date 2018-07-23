"Вывозили в лес и заставляли копать яму": в воинской части на Львовщине издевались над бойцами - СМИ

Кроме издевательств, по словам бойцов, военное руководство вымогало и взятки.

Солдат воинской части А2943 во Львовской области Вячеслав Явный, которому во время учебных занятий старшина отбил селезенку, заявил, что над ним систематически издевалось начальство.

"Меня вывозили в лес и заставляли копать яму два на два метра", - рассказал Явный "Обозревателю".

Сейчас солдат находится в больнице, ему провели операцию по удалению селезенки. "Меня перевели из реанимации в обычную палату, но чувствую я себя еще плохо", - отметил боец.

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По словам других военных, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности, командование части пыталось замять эту историю, но военнослужащие написали рапорты, заявления в полицию, службу ВСП, а также в военную прокуратуру.

Они утверждают, что кроме издевательств, военное руководство вымогало и взятки. Якобы одного солдата посадили на гауптвахту и запугали родителей, что и вовсе посадят в тюрьму. "Родители были вынуждены перечислить из РФ 800 евро", - сообщил военный.

Солдаты говорят, что за любую ошибку с них требовали деньги. "Боец проштрафился, опоздал на службу, пришел с перегаром - нужно платить или будут неприятности. Могли вымогать по 3-4 тысячи гривен в месяц", - рассказали военные.

Сам Вячеслав Явный также сообщил, что у него за поездку в Киев к жене вымогали деньги. "Жена заболела, и мне нужно было к ней съездить. Сказали - плати, тогда отпустим", - говорит Явный.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области во время загрузки военной техники на железнодорожные платформы погиб военнослужащий.