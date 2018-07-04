На Харьковщине при загрузке военной техники погиб военный

Причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности. Сейчас проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.

В Харьковской области во время загрузки военной техники на железнодорожные платформы погиб военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на странице Оперативного командования «Восток» в «Фейсбук».

По сведениям оперативного командования, инцидент произошел вчера, 3 июля, в Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники. Механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования «Восток» старший сержант Александр Скус получил смертельные травмы.

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В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим правил техники безопасности при проведении работ. Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих.

Командование оперативного командования «Восток» заверило, что окажет родным погибшего всю возможную поддержку.

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