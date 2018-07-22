В Одессе неизвестные подожгли четыре автомобиля

В результате возгорания, огнем уничтожен один легковой автомобиль и значительно повреждены три.

В Одессе в ночь на 22 июля неизвестные подожгли четыре автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, примерно в 3.40 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобилей по улице Балковская.

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Спасатели, которые прибыли на место вызова, установили, что возле жилого дома горят четыре легковых автомобиля. Около 4.00 пожар был ликвидирован. В результате возгорания, огнем уничтожен один легковой автомобиль и значительно повреждены три.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, произошел поджог.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее на Ровенщине подожгли автомобиль чиновника райгосадминистрации.