На Ривненщине подожгли автомобиль чиновника райгосадминистрации

Автомобиль Volkswagen Passat почти полностью уничтожен огнем, открыто уголовное производство.

В Ривненской области в городе Дубровица ночью 4 июля неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль чиновника райгосадминистрации.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, около четырех часов ночи полицейские получили информацию о том, что на улице Воробинской, во дворе Дубровицкой районной государственной администрации, горит автомобиль, который принадлежит заместителю председателя РГА.

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«Огнем почти полностью уничтожен Volkswagen Passat B5», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.

Ранее в Дарницком районе Киева неизвестные подожгли автомобиль Станислава Коломийца - помощника депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.