В Одессе под авто активиста пытались заложить взрывчатку

По словам активиста, ночью он заметил неизвестного, который "копошился" у его автомобиля.

В Одессе неизвестный пытался установить взрывное устройство под автомобиль активиста Андрея Вагапова.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, сегодня ночью в полицию поступила информация от жителя Суворовского района города о том, что неизвестный мужчина пытался установить взрывное устройство под его автомобиль.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят запал от учебной гранаты.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Как рассказал корреспонденту УНИАН сам Вагапов, его автомобиль был припаркован возле дома, в котором он проживает. Ночью он вышел, чтобы перепарковать машину, по дороге зашел в магазин, а, когда вернулся к дому, увидел, как неизвестный в капюшоне возле нее «копошится». Активист подумал, что злоумышленник намеревается демонтировать и похитить колесо.

«Я его спугнул, он убежал… В его руках была какая-то коробочка», - отметил активист. По его словам, когда он подошел ближе, то увидел под колесом запал.

Ранее в Киеве задержали двух мужчин с 6 килограммами взрывчатки в Киеве.