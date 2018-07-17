В Одессе под авто активиста пытались заложить взрывчатку
В Одессе неизвестный пытался установить взрывное устройство под автомобиль активиста Андрея Вагапова.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, сегодня ночью в полицию поступила информация от жителя Суворовского района города о том, что неизвестный мужчина пытался установить взрывное устройство под его автомобиль.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят запал от учебной гранаты.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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Как рассказал корреспонденту УНИАН сам Вагапов, его автомобиль был припаркован возле дома, в котором он проживает. Ночью он вышел, чтобы перепарковать машину, по дороге зашел в магазин, а, когда вернулся к дому, увидел, как неизвестный в капюшоне возле нее «копошится». Активист подумал, что злоумышленник намеревается демонтировать и похитить колесо.
«Я его спугнул, он убежал… В его руках была какая-то коробочка», - отметил активист. По его словам, когда он подошел ближе, то увидел под колесом запал.
Ранее в Киеве задержали двух мужчин с 6 килограммами взрывчатки в Киеве.