В полиции рассказали подробности задержания мужчин с 6 килограммами взрывчатки в Киеве

Двое мужчин, которые были задержаны со взрывчаткой в Дарницком районе Киева, уверяют, что они не знали о ней.

Об этом ТСН рассказал полицейский полка полиции особого назначения №1 Андрей Пирогов.

По его словам, правоохранители заметили автомобиль, в котором находились два человека. Увидев служебный автомобиль полиции, они заметно занервничали, поэтому полицейские решили их проверить.

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Во время проверки в багажнике нашли сумку, в которой было вещество, похожее на взрывчатку и детонаторы к ней.

"На удивление, они отреагировали спокойно – они говорят, что не знали, что там находится. Сообщили, что их попросили перевезти эту сумку и сказали, что в этой сумке запчасти к автомобилю и попросили не открывать, потому что там очень дорогие запчасти", - рассказал Андрей Пирогов.

По словам задержанных, они привезли сумку из Мукачево Закарпатской области.

"По их словам, это было доставлено из Закарпатской области, из Мукачево. Познакомились на дискотеке с парнем – он предложил им доставить эти запчасти. В Киеве они должны были подойти забрать эту передачу на этом месте", - рассказал полицейский.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 12 ноября, в Киеве полиция задержала автомобиль с взрывчаткой. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена к использованию.